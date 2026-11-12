رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوکان از ثبت یک‌هزار و ۱۵۱ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال خبر داد و اعلام کرد که این شهرستان با تحقق ۸۸ درصدی تعهدات خود، رتبه نخست استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر محمدرش گفت: از مجموع یک‌هزار و ۳۱۹ تعهد اشتغال ابلاغی به شهرستان بوکان در سال جاری، تاکنون یک‌هزار و ۱۵۱ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است که این میزان معادل تحقق ۸۸ درصدی تعهدات است.

وی افزود: این دست‌آورد نشان‌دهنده عملکرد مطلوب و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط در راستای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی در سطح شهرستان است و بوکان توانسته بر اساس آمار‌های سامانه رصد، جایگاه نخست استان را کسب کند.

محمدرش با اشاره به اهمیت توسعه کسب‌وکار‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی تصریح کرد: در بخش مشاغل خانگی نیز اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که ۱۴۵ پرونده با پیش‌بینی اشتغال برای ۲۵۷ نفر و اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی مشاغل خانگی را بستری مناسب برای ایجاد درآمد پایدار خانوار‌ها با سرمایه اولیه کمتر دانست و افزود: بوکان در سال‌های گذشته نیز سوابق درخشانی در تحقق کامل تعهدات اشتغال داشته و امسال نیز با تداوم ثبت فرصت‌های شغلی و پیگیری جذب تسهیلات، در تلاش است تا باقی‌مانده تعهدات خود را به طور کامل محقق کند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوکان بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل تأکید کرد.