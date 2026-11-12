دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط بحرانی گفت: تجربه بحران‌های مختلف نشان داده است که استمرار تولید، تأمین و توزیع غذا، یکی از پایه‌های اصلی پایداری و تاب‌آوری کشور محسوب می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارژنگ جوادی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط بحرانی اظهار کرد: تجربه بحران‌های مختلف نشان داده است که استمرار تولید، تأمین و توزیع غذا، یکی از پایه‌های اصلی پایداری و تاب‌آوری کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: همان‌گونه که فناوری در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و زیرساختی توانسته است به حل مسائل کشور کمک کند، در حوزه غذا و کشاورزی نیز ظرفیت بزرگی برای رفع چالش‌ها وجود دارد. هرگونه اختلال در زنجیره تأمین غذا می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از حوزه کشاورزی داشته باشد و سایر بخش‌های حیاتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

جوادی با بیان اینکه مأموریت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی، اجرای مستقیم برنامه‌های تولیدی نیست، گفت: وظیفه ما شناسایی گلوگاه‌های فناورانه و هدایت حمایت‌ها به سمت چالش‌هایی است که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین می‌توانند برای آنها راه‌حل ارائه کنند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی تأکید کرد: تولید محصولات راهبردی از جمله گندم، برنج، ذرت، محصولات پروتئینی، مرغ و تخم‌مرغ از اولویت‌های کشور است و هر فناوری که بتواند پایداری و بهره‌وری تولید این محصولات را افزایش دهد، در کانون توجه حمایت‌های معاونت علمی قرار خواهد گرفت.