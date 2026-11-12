دور نخست مسابقات تنیس ۲۵۰ امتیازی و ۷۲۳ هزار یورویی آزاد استکهلم در سوئد به پایان رسید و دور دوم آغاز شد.

تنیس آزاد استکهلم در سوئد / صعود فریتز و موزتی به یک چهارم

تنیس آزاد استکهلم در سوئد / صعود فریتز و موزتی به یک چهارم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

* دور اول:

هولگر رونه از دانمارک ۲ - ۰ زیزو برگز از بلژیک

لورنزو سونه گو از ایتالیا ۲ - ۰ کوئنتن آلی از فرانسه

آلکساندر شفچنکو از قزاقستان ۲ - ۰ آدریان مانارینو از فرانسه

* دور دوم:

تیلر فریتز از آمریکا (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ کامرون نوری از انگلیس

هولگر رونه از دانمارک ۲ - ۰ میومیر کچمانوویچ از صربستان

لورنزو موزتی از ایتالیا (بخت ۳ قهرمانی) ۲ - ۰ تابی ساموئل از انگلیس

بورنا گویو از کرواسی ۰ - ۲ اوگو اومبر از فرانسه

آلکس میچلسن از آمریکا ۲ - ۰ خوان مانوئل سروندولو از آرژانتین

لورنزو سونه گو از ایتالیا ۱ - ۲ آلحاندرو تابیلو از شیلی

توماس مارتین اچه بری از آرژانتین - تیاگو تیرانته از آرژانتین (مصدومیت و انصراف اچه بری)

آلکساندر شفچنکو از قزاقستان ۲ - ۱ کاسپر رود از نروژ (بخت دو قهرمانی)