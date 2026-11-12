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دور نخست مسابقات تنیس ۲۵۰ امتیازی و ۷۲۳ هزار یورویی آزاد استکهلم در سوئد به پایان رسید و دور دوم آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
* دور اول:
هولگر رونه از دانمارک ۲ - ۰ زیزو برگز از بلژیک
لورنزو سونه گو از ایتالیا ۲ - ۰ کوئنتن آلی از فرانسه
آلکساندر شفچنکو از قزاقستان ۲ - ۰ آدریان مانارینو از فرانسه
* دور دوم:
تیلر فریتز از آمریکا (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ کامرون نوری از انگلیس
هولگر رونه از دانمارک ۲ - ۰ میومیر کچمانوویچ از صربستان
لورنزو موزتی از ایتالیا (بخت ۳ قهرمانی) ۲ - ۰ تابی ساموئل از انگلیس
بورنا گویو از کرواسی ۰ - ۲ اوگو اومبر از فرانسه
آلکس میچلسن از آمریکا ۲ - ۰ خوان مانوئل سروندولو از آرژانتین
لورنزو سونه گو از ایتالیا ۱ - ۲ آلحاندرو تابیلو از شیلی
توماس مارتین اچه بری از آرژانتین - تیاگو تیرانته از آرژانتین (مصدومیت و انصراف اچه بری)
آلکساندر شفچنکو از قزاقستان ۲ - ۱ کاسپر رود از نروژ (بخت دو قهرمانی)