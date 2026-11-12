در سفر هیئت تجاری ایران با محوریت آذربایجان غربی راه‌های توسعه صادرات، سیب، لبنیات و تولیدات صنایع غذایی به ویتنام بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست جمع‌بندی دستاورد‌های سفر هیئت تجاری ایران به ویتنام با حضور اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، نمایندگان هیئت اقتصادی و یک شرکت هواپیمایی برگزار و راهکار‌های تبدیل مذاکرات تجاری به برنامه‌های اجرایی با محوریت آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست صادرات سیب به‌عنوان یکی از اولویت‌های فوری همکاری‌های تجاری دو کشور مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شد پس از ارسال فهرست نهایی الزامات از سوی سازمان حفظ نباتات کشور به طرف ویتنامی، سفارت جمهوری اسلامی ایران پیگیری‌های دیپلماتیک لازم را برای تسریع روند صادرات انجام دهد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام نیز با اعلام حمایت و آمادگی سفارت برای پیگیری موضوع صادرات سیب، بر تسهیل ارتباطات تجاری و تقویت همکاری میان فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

همچنین توسعه صادرات لبنیات و محصولات صنایع غذایی، شناسایی الزامات بازار ویتنام، رفع موانع تجاری و تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک متناسب با نیاز‌های صادراتی از دیگر محور‌های مورد توافق در این نشست بود.

براساس جمع‌بندی انجام شده، استانداری آذربایجان‌غربی با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی ارومیه و بخش خصوصی، پیگیری و هماهنگی‌های اجرایی را در داخل استان برعهده خواهد داشت و سفارت ایران در ویتنام نیز روند مذاکرات و توافقات را با طرف‌های ویتنامی دنبال می‌کند تا زمینه حضور گسترده‌تر محصولات ایرانی در بازار این کشور فراهم شود.

این سفر با محوریت آذربایجان‌غربی و با مسئولیت معین کشوری شرکت شهرک‌های صنعتی استان، همراهی اتاق بازرگانی ارومیه و مشارکت فعالان اقتصادی چند استان کشور اجرا شده است و زمینه ارتباط مستقیم بخش خصوصی ایران با شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ویتنام را فراهم کرد.