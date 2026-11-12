به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رقابت‌های کشتی ساحلی المپیک جوانان روز‌های ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر داکار، پایتخت سنگال، برگزار شد و تیم ملی کشتی ساحلی جوانان ایران نیز با ترکیبی از استعداد‌های برتر کشور در این رویداد بین‌المللی حضور یافت.

در ترکیب تیم ملی ایران، رضا جلیلیان، کشتی‌گیر شایسته استان کرمانشاه، در وزن ۸۰ کیلوگرم به میدان رفت و با عملکردی قابل توجه توانست نشان برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.