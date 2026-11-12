ملاقات مردمی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از معاونان و مدیران کل استانداری برگزارشد.

رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم با حضور استاندار آذربایجان‌غربی

رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم با حضور استاندار آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ملاقات مردمی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی این هفته با حضور امیر سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال‌غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از معاونان و مدیران کل استانداری برگزار و در آن شهروندان به‌صورت مستقیم مسائل، مطالبات و مشکلات خود را با استاندار در میان گذاشتند.

در این ملاقات رضا رحمانی ضمن شنیدن درخواست‌های مراجعان، دستور لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح شده صادر و بر ضرورت پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردم تأکید کرد.

امیر سرتیپ دوم شفیعی نیز در جریان این دیدار با قدردانی از استاندار آذربایجان‌غربی، رویکرد مردم‌محور، حمایت از نیرو‌های مسلح و حضور مسئولانه وی در عرصه‌های مختلف را شایسته تقدیر دانست.

ملاقات‌های مردمی استاندار آذربایجان‌غربی به‌صورت منظم و هفتگی و با هدف تقویت ارتباط بی‌واسطه مردم و مدیریت ارشد استان برگزار می‌شود.