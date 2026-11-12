هشتمین مرحله طرح صاعقه با هدف ارتقا امنیت اجتماعی و مقابله با سرقت‌های خشن، سرقت منزل و قاپ‌زنی، همچنین مبارزه با خرده فروشان در محله نواب جنوبی قزوین اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، فرمانده انتظامی استان گفت: با اجرای این طرح ۷۷ نفر با انواع جرایم ارتکابی شناسایی و دستگیر شدند.

سردار قاسم طرهانی افزود: ۳۷ قبضه سلاح سرد، ۷ قبضه سلاح گرم، یک میلیون نخ سیگار قاچاق، ۵ دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه و یک دستگاه خودرو سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان با هشدار به مجرمان تصریح کرد: پلیس بر رفتار آنان اشراف دارد و هر عملی که موجب قانون‌شکنی و سلب امنیت جامعه شود با برخورد قاطعانه پلیس همراه خواهد شد.



