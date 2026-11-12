به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: آسمان استان طی سه روز آینده شاهد جوی نسبتا پایدار خواهد بود که این وضعیت، شرایط را برای انباشت آلاینده‌های جوی فراهم می‌کند.

سعید اسماعیلی افزود: امروز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید در بعدازظهر خواهد بود.

وی گفت: فردا و پس فردا نیز جو پایدار خواهد بود و این موضوع، شرایط را برای انباشت آلاینده‌های جوی فراهم می‌کند.

کارشناس هواشناسی از افزایش چند درجه‌ای دمای هوا خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۷ درجه، فردا ۱۸ درجه و روز شنبه ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.