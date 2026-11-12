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کارشناس هواشناسی گفت: آسمان استان قم طی سه روز آینده شاهد جوی نسبتا پایدار خواهد بود که این وضعیت، شرایط را برای انباشت آلایندههای جوی فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: آسمان استان طی سه روز آینده شاهد جوی نسبتا پایدار خواهد بود که این وضعیت، شرایط را برای انباشت آلایندههای جوی فراهم میکند.
سعید اسماعیلی افزود: امروز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید در بعدازظهر خواهد بود.
وی گفت: فردا و پس فردا نیز جو پایدار خواهد بود و این موضوع، شرایط را برای انباشت آلایندههای جوی فراهم میکند.
کارشناس هواشناسی از افزایش چند درجهای دمای هوا خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۷ درجه، فردا ۱۸ درجه و روز شنبه ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.