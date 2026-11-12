مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با وجود اصابت ۷ هزار و ۹۲۴ نقطه از تأسیسات گازی، شبکه کشور کمتر از یک ساعت به شرایط پایدار بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سعید توکلی در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد با اشاره به ابعاد حملات به زیرساخت‌های انرژی کشور افزود: تردیدی نیست که هدف از این حملات، شکست ایران در بخش انرژی بود و نقاط مورد اصابت نیز با محاسبات دقیق و بدون اشتباه استراتژیک انتخاب شده بودند، اما دشمن در محاسبه میزان پشتیبانی مردم و پایداری صنعتگران دچار اشتباه شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به عملکرد کارکنان صنعت گاز در شرایط جنگی گفت: در شرایطی که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها باید ۳۰ درصد از نیرو‌ها در محل خدمت حضور می‌داشتند، ۴۱ درصد از کارکنان پای کار بودند و حتی نیرو‌ها برای ارائه خدمات بیشتر، از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.

توکلی با تأکید بر تاب‌آوری شبکه گاز کشور تصریح کرد: با وجود حملات گسترده به تأسیسات و پالایشگاه‌های گاز، شبکه کشور بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد و در مدت کمتر از یک ساعت توانستیم بر شرایط شبکه مسلط شویم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه با اشاره به سهم بالای گاز در سبد انرژی کشور افزود: اکنون ۷۳ درصد سبد انرژی کشور به شبکه گاز وابسته است؛ موضوعی که با توجه به میزان مصرف و روند فزاینده آن، چالش‌های جدی در حوزه انرژی ایجاد کرده است.

وی جنگ اخیر را در عین حال فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای کشور دانست و گفت: این تهدید می‌تواند به بزرگ‌ترین فرصت تبدیل شود؛ چراکه بحران‌های امروز نتیجه برخی اشتباهات گذشته است؛ راهبرد توسعه صنعتی باید متوازن باشد و برای مثال، صنایع فولادی باید متناسب با مزیت‌های جغرافیایی و زیرساختی در مناطقی مانند جنوب کشور توسعه پیدا کنند.

توکلی با تأکید بر ضرورت توجه به اسناد و قوانین بالادستی، افزود: نگاه به توسعه و رشد باید متوازن باشد درحالی که مشکلات کشور چندمجهولی هستند، گاهی راهکار‌هایی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، تنها یک مجهولی است.