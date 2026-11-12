معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر در کشور و قرار گرفتن ایران در آستانه خودکفایی خبر داد و گفت: توسعه کشت پاییزه چغندرقند تاکنون موجب صرفه‌جویی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی آب شده است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی در همایش تخصصی کاشت، داشت و برداشت مکانیزه چغندرقند در اراک، حفاظت از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری را از اولویت‌های بخش کشاورزی دانست.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی و اقلیمی کشور افزود: با بهره‌گیری از دانش، فناوری و افزایش بهره‌وری، تولید بخش کشاورزی کشور براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به ۱۳۷ میلیون تن رسیده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تدوین برنامه توسعه تولید در سطح ۶ میلیون هکتار از دیم‌زار‌های کشور خبر داد و گفت: در سال پنجم اجرای این طرح، تولید ۶ میلیون تن گندم و ۶۰۰ هزار تن دانه‌های روغنی از اراضی دیم هدف‌گذاری شده است.

آنجفی با تأکید بر توسعه کشت پاییزه چغندرقند و نیشکر به‌منظور تأمین شکر مورد نیاز کشور اظهار کرد: سطح زیرکشت پاییزه چغندرقند به حدود ۵۰ هزار هکتار رسیده و جایگزینی کشت پاییزه به جای کشت بهاره، حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب به همراه داشته است.

وی مکانیزاسیون و کشاورزی حفاظتی را از عوامل مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری آب دانست و افزود: برای تأمین ادوات مکانیزه کشاورزی، تسهیلات ویژه‌ای از طریق خطوط اعتباری و با مشارکت کارخانه‌های قند در قالب کشت قراردادی پیش‌بینی شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر در کشور گفت: با اصلاح نظام تعرفه‌ای و الگوی مصرف و استمرار توسعه کشت پاییزه، می‌توان به خودکفایی کامل در تأمین شکر دست یافت.