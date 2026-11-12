استاندار اصفهان در آیین گشایش خانه احزاب استان، با تأکید بر اینکه این نهاد نباید به مجموعه ای فرمایشی و تشریفاتی تبدیل شود، گفت: امروز اصفهان برای عبور از بن‌بست‌های انباشته‌شده نیازمند یک ائتلاف واقعی و فراجناحی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین افتتاح خانه احزاب این استان، این مجموعه را ظرفیتی ارزشمند برای افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت سیاسی و هم‌افزایی نخبگان دانست و گفت: بهره‌گیری از خرد جمعی و ظرفیت جریان‌های مختلف سیاسی می‌تواند مسیر حل مسائل استان را هموارتر کند.

مهدی جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی و اختلافات سیاسی، افزود: همه جریان‌های سیاسی باید با حفظ سلیقه‌ها و دیدگاه‌های خود، در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت استان اصفهات در کنار یکدیگر قرار گیرند و وفاق و همدلی را بر رقابت‌های سیاسی ترجیح دهند.

وی اضافه کرد:خانه احزاب استان اصفهان از ظرفیت گسترده نخبگان، مدیران و فعالان باسابقه سیاسی برخوردار است و می‌تواند با ارائه راهکار‌های کارشناسی، اتاق فکر مؤثری برای تصمیم‌سازی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان هم در این آیین با اشاره به اهمیت تشکیل این خانه برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، گفت: احزاب مختلف با هم گرایی می‌توانند در تقویت گفتمان سیاسی و اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و مشارکت مردم نقشی کلیدی ایفا کنند.

ایوب درویشی اظهار امیدواری کرد با شروع فعالیت خانه احزاب در اصفهان، شاهد تقویت کارآمدی احزاب به عنوان کانون‌های اصلی تقویت مطالبه‌های مردم و افزایش اعتماد عمومی به فعالیت‌های حزبی در اصفهان باشیم.

وی افزود:احزاب با تمرکز بر مطالبه‌های واقعی مردم، می‌توانند به حل مسائل جامعه و ایجاد حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت کمک کنند.

در آیین افتتاح خانه احزاب استان اصفهان، میثاق نامه مورد وفاق همه احزاب امضاء شد.

در استان اصفهان ۷۲ تشکل ثبت شده شامل ۲۸ حزب اصلاح‌طلب، ۲۶ حزب اصولگرا و ۱۸ حزب مستقل داریم.