دانش آموز سمپادی مازندران، در مسابقات جهانی اختراعات و نوآوری‌های لندن (ITE ۲۰۲۶) مدال طلا کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ایلیا یمنی، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی چالوس، به عنوان عضو تیم مخترعان ایرانی، در نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های لندن (ITE ۲۰۲۶) موفق شد مدال طلا و جایزه ویژه بین‌المللی از کشور کرواسی را کسب کند.

این موفقیت در رقابت با مخترعان و نوآوران کشور‌های مختلف جهان و در محور‌های اینترنت اشیا و رباتیک رقم خورد.

نمایشگاه ITE ۲۰۲۶ روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه کینگستون در لندن برگزار شد.