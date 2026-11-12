به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اجرای طرح مهرآفرینان یکی از اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی معابر اطراف مدارس است.

وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح به کاهش تخلفات و حوادث ترافیکی در مسیر‌های منتهی به مدارس کمک کرده است.

سرهنگ جوانبخت ادامه داد: مرحله نخست طرح مهرآفرینان در معابر منتهی به مدارس ابتدایی دخترانه اجرا شد و در ادامه، ایمن‌سازی معابر مدارس ابتدایی پسرانه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار تخلفات رانندگی در مهرماه تصریح کرد: در این مدت بیش از ۴۱۷ هزار فقره تخلف سرعت غیرمجاز ثبت و اعمال قانون شد که در صدر تخلفات رانندگی پایتخت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰۲ هزار فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، بیش از ۸۲ هزار فقره عبور از محل ممنوع، بیش از ۳۱ هزار فقره عدم رعایت حق تقدم و بیش از ۲۴ هزار فقره نقص فنی در سیستم روشنایی نیز در این ماه ثبت شده است.

جوانبخت با تشریح الگوی سنی رانندگان مقصر در تصادفات مهرماه تصریح کرد: گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال با سهم ۲۸ درصدی، بیشترین فراوانی را در میان رانندگان مقصر داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های فرهنگی، ارتقای آگاهی ترافیکی و کنترل هیجانات رانندگان افزود: برنامه‌ریزی و آموزش مستمر می‌تواند به تقویت روند کاهشی تصادفات کمک کند.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ درباره نوع برخورد‌ها در تصادفات مهرماه گفت: برخورد یک وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر با سهم ۵۸ درصدی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و پس از آن، برخورد خودرو با موتورسیکلت با ۲۴ درصد، برخورد با چند وسیله نقلیه با ۸ درصد، برخورد با عابر پیاده با ۵ درصد و سایر انواع تصادفات نیز با ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ساعت ۱۲ تا ۱۶ را پرتکرارترین بازه زمانی وقوع تصادفات در مهرماه اعلام و تصریح کرد: ۲۸ درصد تصادفات پایتخت در این ساعات رخ داده است.

جوانبخت با اشاره به ضرورت مدیریت سفر در روز‌های بارانی، افزود: مدیریت زمان سفر می‌تواند از شکل‌گیری بار ترافیکی جلوگیری کند. استفاده از حمل‌ونقل عمومی و پرهیز از تردد با خودرو‌های شخصی تک‌سرنشین نیز به‌ویژه در روز‌های بارانی نقش مؤثری در کاهش ترافیک دارد.

وی شناورسازی ساعات اداری را از دیگر راهکار‌های کاهش تدریجی بار ترافیکی دانست و تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری شهروندان با پلیس، نقش مهمی در روان‌سازی تردد و تسهیل رفت‌وآمد در معابر پایتخت دارد.