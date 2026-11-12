به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این مسابقات با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور به میزبانی استان همدان برگزار شد.

در پایان تیم استان در قالب دو تیم و با مربیگری فرید قهرمانی و فرزاد فاتحی با کسب سه مدال طلا، سه نشان نقره و دو گردن آویز برنز خوش درخشیدند.

بارزان شکری، حسین جوادی و سعید مرتضایی پور طلایی‌های تیم کردستان در این مسابقات بودند.

همچنین ارشیا ملاشاهی، احمدی حسنی و مهدی کرد قزوینی نشان نقره و کریم عزیزیان و رسول مرادزاده هم به مدال برنز دست یافتند.

در این مسابقات فرید قهرمانی به عنوان مسئول کمیته فنی پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه‌های کشور معرفی شد.