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ورزشکاران کردستانی در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور ۸ مدال رنگارنگ را برای استان به ارمغان آوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این مسابقات با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور به میزبانی استان همدان برگزار شد.
در پایان تیم استان در قالب دو تیم و با مربیگری فرید قهرمانی و فرزاد فاتحی با کسب سه مدال طلا، سه نشان نقره و دو گردن آویز برنز خوش درخشیدند.
بارزان شکری، حسین جوادی و سعید مرتضایی پور طلاییهای تیم کردستان در این مسابقات بودند.
همچنین ارشیا ملاشاهی، احمدی حسنی و مهدی کرد قزوینی نشان نقره و کریم عزیزیان و رسول مرادزاده هم به مدال برنز دست یافتند.
در این مسابقات فرید قهرمانی به عنوان مسئول کمیته فنی پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور معرفی شد.