به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سرگروه آموزشی مطالعات اجتماعی شهرستان بابل، از برگزاری جشنواره آینه با هدف احیای مشاغل سنتی و فراموش‌شده مازندران و آشنایی دانش‌آموزان با میراث شغلی و فرهنگی در شهرستان بابل خبر داد.

آمنه افزا؛ در حاشیه برگزاری جشنواره آینه در دبیرستان دخترانه گرجی زاده شهرستان بابل گفت: این جشنواره در راستای برنامه عملیاتی گروه مطالعات اجتماعی و با هدف معرفی مشاغل خاموش و فراموش‌شده استان مازندران برگزار شده است؛ مشاغلی که در گذر زمان به‌تدریج به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

وی افزود: دانش‌آموزان این مدرسه با تلاش، پشتکار و خلاقیت و با همراهی مدیر، کادر آموزشی و دبیر مطالعات اجتماعی توانستند جلوه‌هایی از مشاغل سنتی و بومی مازندران را بازآفرینی و به نسل امروز معرفی کنند.

سرگروه آموزشی مطالعات اجتماعی شهرستان بابل با تأکید بر اهمیت آشنایی نسل جوان با مشاغل بومی و سنتی تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و نام حرفه‌های قدیمی، فرصتی ارزشمند برای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه فراهم می‌کند.

افزا افزود: آشنایی دانش‌آموزان با این مشاغل می‌تواند زمینه انتقال بخشی از هویت و میراث شغلی و فرهنگی مازندران به نسل‌های آینده را فراهم کند.