به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام نجفی در جلسه استانی غذای حلال گفت:هم اکنون بحث نظارت شرعی در ۲۹ کشتارگاه به اضافه ۳ مرکز تولید ژلاتین با دقت و اهتمام کامل انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام نجفی افزود:برای ناظران و ۱۰۰ نفر ذابح دام و طیور استان کلاس‌های آموزشی برگزار و کارت ذبح دام صادر شده است.

نماینده ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این جلسه را تاکید بر افزایش تولید غذای سالم و حلال در استان بیان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز بر توسعه و ترویج فرهنگ غذای سالم در بین خانواده‌ها تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود:غذای سالم در اسلام تنها تامین نیاز‌های غذایی نیست بلکه سلامت غذا، با سلامت روانی افراد و جامعه ارتباط مستقیم دارد.

علی امیری راد فرماندار مراغه افزود:با همکاری اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی، نظارت بر کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه تقویت می‌شود تا گوشت و لبنیات سالم با بالاترین استاندارد‌های بهداشتی به دست شهروندان برسد.

امیری راد خاطرنشان کرد:در راستای برنامه شهر سالم مراغه، طرح‌های تولید شیر سالم و گوشت سالم در مراغه کلید خورده است.

در پایان این مراسم از ناظران شرعی تجلیل و قدردانی شد.