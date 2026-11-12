رئیس اداره صمت شهرستان قدس در حاشیه تجلیل از پیشکسوتان و صنعتگران حوزه صنایع تولید سنگ شکن و خردایش شهرستان قدس گفت: بیش از ۷۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه صنایع سنگ شکن در شهرستان قدس فعال هستند که تولیدات آنها نه تنها نیاز داخلی به این دستگاه‌های سنگ شکن را برطرف کرده اشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ جهانشاهی افزود: با صادرات این محصولات سالانه ۱۰ میلیون دلار برای کشور ارز آوری بدنبال داشته است.

وی با اشاره به اینکه تولید دستگاه های سنگ شکن از صنایع ملی کشور است و در فرایند استخراج معادن نقش مهمی دارند، افزود: طراحی،ساخت قالب و ساخت دستگاه های سنگ شکن به طور کامل با استفاده از توان علمی مهندسان و صنعتگران داخلی در شهرستان قدس انجام می شود که این محصولات از نظر قیمت با کشور چین و از نظر کیفیت با کشورهای اروپایی رقابت می کند.