به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چهلمین رزمایش طرح مدیریت هوشمند تلفات شبکه‌های برق، همزمان با سراسر کشور در شهرستان خاتم اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، در نشست برخط تصویری با شرکت توانیر که همزمان با اجرای چهلمین رزمایش طرح مدیریت هوشمند تلفات شبکه‌های برق در سراسر کشور برگزار شد، حضور یافت و گزارشی از اقدامات و عملکرد استان در حوزه کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز و بهسازی شبکه ارائه کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال جاری تا ۲۰ آبان‌ماه اظهار کرد: در این مدت، ۷ هزار و ۲۷۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۱۰۶ دستگاه ترانسفورماتور جدید در مراکز ثقل بار استان نصب شده است.

این مسئول افزود: در راستای مقابله با مصارف غیرمجاز، ۱۸۲ مورد انشعاب غیرمجاز و دستکاری در شبکه شناسایی و جمع‌آوری شده و برق غیرمجاز ۲۴ مورد از دستفروشان و اصناف سیار نیز قطع شده است.

جلیلی ادامه داد: تست و بررسی سه هزار و ۱۹۰ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی، انجام چهار هزار و ۴۷۴ مورد تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT و نصب ۸ هزار و ۸۰۲ کنتور برای مشترکان جدید از دیگر اقدامات این شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به توسعه و بهسازی زیرساخت‌های شبکه برق بیان کرد: در این مدت ۱۳۳.۶ کیلومتر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل و ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت نیز احداث شده است.

وی از بازدید و تست یک‌هزار و ۴۴۹ مسجد و مرکز مذهبی، نصب یک‌هزار و ۱۵۱ فیوز محدودکننده توان مصرفی، تنظیم دو هزار و ۳۰۱ ساعت نجومی و تعدیل بار ۱۱ هزار و ۵۳۰ چراغ روشنایی شهری، بین‌راهی و پارک‌ها خبر داد.

جلیلی بیان کرد: از محل تعویض کنتور‌های معیوب و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، بیش از ۷ میلیون و ۹۱۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده است که نشان‌دهنده اهمیت استمرار مانور‌های عملیاتی و اقدامات نظارتی در صیانت از انرژی و ارتقای بهره‌وری شبکه برق استان است.