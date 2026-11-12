سامانه «سو» به‌عنوان محصولی راهبردی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، در جلسه قرارگاه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در این نشست، سامانه «سو» را معرفی و اهداف، قابلیت‌ها و سازوکار اجرایی آن را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظاهری گفت: سامانه «سو» با هدف تسهیل مطالبه‌گری عمومی، تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی و ارتقای پاسخگویی مسئولان طراحی شده و در راستای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و توسعه بستر‌های نوین امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌کند.

به گفته وی این سامانه بستری هوشمند فراهم می‌کند تا شهروندان پس از احراز هویت بتوانند مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات خود از نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را در قالب متن، تصویر، فیلم و فایل صوتی ثبت و پیگیری کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ادامه داد: گزارش‌های ثبت‌شده پس از بررسی، به‌صورت هدفمند و ساختاریافته به دستگاه‌ها و مدیران مرتبط ارجاع داده می‌شود تا فرآیند رسیدگی و رفع مشکلات با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود. همچنین کاربران امکان مشاهده و پیگیری برخط مراحل رسیدگی به گزارش‌های خود را دارند و از طریق پیامک نیز در جریان روند و نتیجه اقدامات قرار می‌گیرند.

مظاهری افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، رویکرد اصلاحی و مسئله‌محور آن است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر فراهم‌کردن امکان ثبت و انعکاس مشکلات، زمینه شناسایی کاستی‌ها، پیگیری مطالبات مردمی و کمک به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان افزود: بر اساس سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده، شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی و دبیران این شورا‌ها نیز در فرآیند پیگیری گزارش‌های ارجاعی نقش دارند و این ساختار، پشتوانه‌ای برای رسیدگی به مطالبات ثبت‌شده در سامانه محسوب می‌شود.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت این سامانه، آن را بستری مناسب برای برقراری ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان دانست و بر ضرورت اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی و تلاش برای جلب رضایت‌مندی مردم تأکید کرد.

راه‌اندازی سامانه «سو» گامی در جهت هوشمندسازی مطالبه‌گری مردمی، افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و تقویت تعامل سازنده میان مردم و مسئولان است؛ بستری که می‌تواند در مسیر حل مسائل عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.