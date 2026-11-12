رئیس بنیاد توسعه گردشگری پایدار و نخستین رئیس انجمن علمی گردشگری ایران، گفت: کیش با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری هدفمند، فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های تخصصی، ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری پزشکی غرب آسیا را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، غلام‌حیدر ابراهیم بای‌ سلامی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های توسعه گردشگری سلامت در کیش، گفت: هدف این است که با نگاهی تخصصی و مبتنی بر نوآوری، زمینه تحول در صنعت گردشگری کیش، به‌ویژه گردشگری سلامت، فراهم شود و استفاده از فناوری‌های نوین، به‌خصوص هوش مصنوعی، در این مسیر توجه شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های کیش برای جذب گروه‌های مختلف گردشگران، افزود: برای تحقق جایگاه منطقه‌ای کیش در گردشگری پزشکی، ایجاد هتل‌ بیمارستان و توسعه یک مرکز پزشکی مجهز با خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در رشته‌های مختلف ضروری است.

رئیس بنیاد توسعه گردشگری پایدار و نخستین رئیس انجمن علمی گردشگری ایران، با بیان اینکه گردشگری سلامت تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، افزود: این حوزه می‌تواند گردشگران متقاضی خدمات پزشکی، افرادی را که برای بازیابی آرامش و تندرستی سفر می‌کنند و متقاضیان خدمات پیشگیرانه سلامت را پوشش دهد.

غلام‌حیدر ابراهیم بای‌ سلامی، با اشاره به اینکه، ۷۶ درصد درآمد گردشگری سلامت به گردشگری پزشکی اختصاص دارد، بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های مدیریتی و سرمایه‌گذاری در این بخش تأکید کرد.

او گفت: استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در کیش، در کنار سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌تواند هزینه‌های توسعه را کاهش دهد و زمینه شکل‌گیری الگویی نوین برای رونق گردشگری پزشکی در کیش را فراهم کند.