رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ارتقای توان موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح ایران، گفت: براساس اظهارات منابع خارجی، جمهوری اسلامی ایران در حال افزایش تعداد موشک‌های خود از سه هزار به ۱۰ هزار فروند است.

تعداد موشک‌های ایران به ده هزار فروند افزایش یافته است

تعداد موشک‌های ایران به ده هزار فروند افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در یادواره شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به جانفشانی‌های نیروهای مسلح، اظهار داشت: نیروی هوافضای سپاه نماد جهاد، شهادت و پیروزی است.

وی با اشاره به ابعاد جانفشانی‌های نیروی هوا فضای سپاه در جنگ با دشمن آمریکایی - صهیونی، افزود: نیروی هوا فضای سپاه در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، ۶۵۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به مقاومت ملت ایران در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، اظهار داشت: ملت ایران همانند دوران دفاع مقدس، جلوه‌ای از تحقق پیروزی را به جهانیان نشان داد و در نهایت دشمن در برابر ایستادگی ملت ایران شکست خورد و درخواست آتش‌بس و مذاکره داد. مقاومت مردم ایران موجب شد قدرت الهی به یاری رزمندگان بیاید و دشمن به تسلیم وادار شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر نقش‌آفرینی ملت ایران در مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار داشت: ملت قهرمان ایران با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن، زمینه‌ساز پیروزی شد. کسانی که موشک ساختند، دشمن را دیده‌بانی کردند و از لانچر موشک شلیک کردند، همگی از دل همین ملت بزرگ ایران برخاسته‌اند.

وی با اشاره به جنایات دشمن در جریان جنگ، اظهار داشت: دشمن در برابر مقاومت ایران مستأصل شد و به کشتار غیرنظامیان روی آورد؛ به‌طوری‌که ۱۶۸ کودک را در میناب به شهادت رساند و شمار زیادی از افراد نیز در یک جشن عروسی به دست جنایتکاران آمریکایی به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در ادامه با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جنگ با دشمن آمریکایی، گفت: هنگامی که موشک‌های ایران به سمت ظالمان شلیک می‌شد، ملت‌های آزاده جهان از این حملات ابراز خوشحالی می‌کردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح کشور، تصریح کرد: دشمن ممکن است بار دیگر مرتکب اشتباه شود، اما توان دفاعی و ظرفیت نیروهای مسلح ایران غیرقابل پیش‌بینی است.

وی با اشاره به عملیات موشکی ایران در جنگ ۴۰ روزه، افزود: در این جنگ، پایگاه نظامی «دیه گو گارسیا» را هدف قرار دادیم و با تحمیل شیوه جنگ ناهمگون به دشمن، اهداف مورد نظر را با دقت بالا مورد اصابت قرار دادیم؛ اقدامی که موجب غافلگیری دشمن شد.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اشتباه محاسباتی، ایران را هدف قرار دهد، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه با استفاده از سلاح‌های پیشرفته، ضربات مهلکی به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های آمریکا برای مذاکره با ایران اشاره کرد و گفت: چند روز مانده به انتخابات آمریکا، ترامپ سفیر ویژه‌ای را نزد پوتین فرستاد تا زمینه مذاکره با ایران را فراهم کند، اما جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه اعلام کرد تا زمانی که هفت شرط اجرا نشود، وارد مذاکره نخواهد شد.

وی افزود: همچنین آقای محسن رضایی به مسکو سفر کرد و پاسخ ایران را از طریق واسطه‌گری روسیه منتقل کرد. دشمن در دو انتخابات شکست خورد؛ همان دشمنی که تصور می‌کرد می‌تواند نظام حاکمیتی ایران را تغییر دهد و بر منطقه غرب آسیا مسلط شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به تحولات داخلی رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی آغاز شده و وضعیت اجتماعی این رژیم مطلوب نیست. نتانیاهو که اکثریت را در کنست در اختیار داشت، در انتخابات شکست خورد و مخالفان او با درصد بیشتری به پیروزی رسیدند؛ در نتیجه، روند تغییرات در رژیم صهیونیستی آغاز شده و این تازه ابتدای راه است.

وی با اشاره به ارتقای توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بر اساس اظهارات منابع خارجی، جمهوری اسلامی ایران در حال افزایش تعداد موشک‌های خود از سه هزار به ۱۰ هزار فروند است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به افزایش نرخ اصابت موشک‌های بالستیک در جنگ احتمالی آینده، گفت: دشمن اعلام کرده است که در صورت تصمیم به بازگرداندن سامانه پدافندی تاد به منطقه، این اقدام بین سه تا هشت سال زمان خواهد برد.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه نتانیاهو به دنبال جنگ‌افروزی علیه ایران با مشارکت کشورهای منطقه بود، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی درصدد بود با مشارکت آمریکا، جنگ دیگری علیه ایران به راه بیندازد و پیش از انتخابات نیز این روند را آغاز کرد، اما این جنگ محقق نشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا، تأکید کرد: اگر آمریکا به مسائل داخلی خود توجه نکند، ممکن است جنبش دومی مشابه جنبش وال‌استریت شکل بگیرد. ارتش آمریکا فشار زیادی را تحمل می‌کند و توانایی مدیریت هم‌زمان چند جنگ را ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به وضعیت تنگه هرمز، اظهار داشت: دشمن در جنگ مستأصل شده و تلاش می‌کند با مذاکره، قیمت نفت را کاهش دهد. از اینجا به آمریکایی‌ها اعلام می‌کنیم که توازن قوا را تنگه هرمز تعیین می‌کند و اگر خواهان بازگشایی این تنگه هستند، باید هفت شرط جمهوری اسلامی ایران را اجرا کنند.

وی ادامه داد: دشمن مدعی است که تنگه هرمز باز است؛ اما اگر چنین است، چرا آمریکا هر روز تلاش می‌کند حلقه محاصره را تنگ‌تر کند؟ این موضوع نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها دروغ می‌گویند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب همچنین با اشاره به ناکامی آمریکا در منطقه، گفت: آمریکا قصد داشت انصارالله و حزب‌الله را از بین ببرد و مدیریت تنگه باب‌المندب را در اختیار بگیرد، اما نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: نیروهای مسلح آماده‌اند در صورت تکرار خطای دشمن، پاسخی ویرانگر به آمریکا و رژیم صهیونیستی بدهند. امروز دقت، برد و توان تولید موشک‌ها افزایش یافته است و فرمانده شجاع نیروی هوافضا در جریان جنگ، شهر موشکی افتتاح می‌کند که این اقدام بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران، از جمله تحریم غذایی، اظهار داشت: امروز وضعیت ذخایر راهبردی، تولید کالاهای اساسی و ذخایر ارزی کشور در مقایسه با گذشته بسیار مطلوب است.

حجت‌الاسلام طائب همچنین با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا در مدیریت جنگ‌های بین‌المللی، گفت: آمریکایی‌ها امروز نتایج جنگ را در افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و به خطر افتادن معیشت مردم خود می‌بینند؛ از همین رو دیگر تمایلی به ادامه جنگ ندارند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: امروز مدیریت مصرف منابع نفت و گاز باید در دستور کار قرار گیرد و صرفه‌جویی یکی از ارکانی است که باید با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان گفت: مسئولان نیز برای افزایش تولید تلاش می‌کنند و اقدامات خوبی در زمینه افزایش تولید گاز و بنزین انجام شده است؛ از این رو، تعامل و همکاری بیشتر دولت و مردم می‌تواند به حل مشکلات کشور منجر شود.