به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۵ فقره حکم قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی کوی تقی‌آباد شهرستان میاندوآب اجرا شد.

این عملیات با حضور نماینده محترم دادستانی، رئیس و کارشناسان امور اراضی و عوامل نیروی انتظامی انجام گرفت که در نتیجه آن، ۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

این اقدام در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ سرمایه‌های ارزشمند بخش کشاورزی صورت گرفت.