به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه مکان اجرای برنامه تشییع در خیابان انقلاب اسلامی «مقابل دانشگاه تهران» خواهد بود، تصریح کرد: این مراسم از ساعت: ۸:۰۰ روز جمعه با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم با حضور پرشور شهروندان آغاز می‌شود .

موسوی‌پور محدودیت‌های تردد را نیز در سه مرحله از ساعت ۰۶:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ برشمرد و گفت: مرحله اول از سمت شمال از خیابان‌های طالقانی و پورسینا به سمت جنوب، سمت غرب خیابان آزادی از تقاطع زارع، سمت شرق از تقاطع انقلاب اسلامی- ولیعصر (عج) و از سمت جنوب خیابان لبافی نژاد و نظری به سمت شمال است. خیابان کارگر از تقاطع کمالی تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر در زمان حرکت کامیون‌های حامل پیکر‌های پاک شهداء نیز اعمال محدودیت می‌شود.

وی افزود: مرحله دوم از سمت شمال خیابان کریمخان و بلوار کشاورز، سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، سمت شرق از میدان فردوسی، سمت جنوب از خیابان جمهوری است و مرحله سوم هم از سمت شمال خیابان کریمخان و بلوار کشاورز، سمت غرب از تقاطع آزادی- توحید، سمت شرق از خیابان شریعتی و پل چوبی و سمت جنوب از خیابان جمهوری به اجرا گذاشته می‌شود.

موسوی‌پور همچنین گفت: محدودیت توقف در خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب اسلامی حدفاصل میدان انقلاب تا تقاطع حافظ «با رعایت حداقل ۵۰ متر تا خیابان انقلاب اسلامی» از ساعت ۲۴:۰۰ روز اجرای طرح، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی محل توقف و چینش اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی در خیابان آزادی بعد از میدان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب خیابان دانشگاه، خیابان کارگر شمالی و جنوبی، خیابان ابوریحان، خیابان قرنی به شمال، طول خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال بعد از خیابان انقلاب، خیابان جمالزاده از خیابان آزادی تا خیابان فاطمی، خیابان طالقانی شرق به غرب حدفاصل شریعتی تا خیابان ولیعصر (عج) و برای اتمام مراسم در معراج شهداء واقع در خیابان بهشت در خیابان خیام، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان وحدت اسلامی به سمت جنوب و خیابان فیاض بخش اعلام کرد.

وی افزود: محل‌های پیش بینی شده برای چینش تاکسی نیز با توجه به اعمال محدودیت در مرحله اول، تقاطع آزادی- زارع تا میدان انقلاب، تقاطع کارگر- بلوار کشاورز تا میدان انقلاب، از میدان فردوسی تا تقاطع ولیعصر (عج)، از تقاطع کارگر جنوبی- جمهوری تا میدان انقلاب، از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب اسلامی – ولیعصر (عج) در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: محل‌های پیش بینی شده برای توقف وسایل نقلیه تشییع کنندگان «شخصی» نیز در کلیه معابر منتهی به محل اجرای مراسم «قبل از مرحله اول محدودیت ها» همچنین طول مسیر تشییع پیکر مطهر شهدا به استثناء محل‌های پیش بینی شده جهت توقف اتوبوس‌های شرکت واحد است.

موسوی‌پور در خاتمه از ممنوعیت تردد موتورسیکلت در طول مسیر تشییع پیکر پاک شهداء خبرداد و توصیه کرد: شهروندان برای شرکت در این مراسم از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه «مترو، اتوبوس و تاکسی» استفاده کنند تا ضمن تسهیل در رفت‌وآمد از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مراسم جلوگیری شود.