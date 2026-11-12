به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در آیین نمادین توزیع شیر و تغذیه سالم میان دانش‌آموزان جزیره هرمز با تأکید بر اهمیت تأمین سلامت و نشاط دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های آینده کشور، افزود: دولت و وزارت آموزش‌وپرورش برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سلامت عمومی جامعه دانش‌آموزی، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس سراسر کشور اختصاص داده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی در حوزه تغذیه دانش‌آموزان افزود: در کنار اجرای طرح توزیع شیر، برنامه‌ریزی برای توزیع اقلام تغذیه سالم نیز در مدارس انجام شده است تا زمینه بهبود وضعیت تغذیه و ارتقای شاخص‌های سلامت و رشد دانش‌آموزان فراهم شود.

بر اساس این گزارش، طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی و استثنایی استان هرمزگان نیز با پیش‌بینی اعتباری بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان وارد مرحله اجرا شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۳۸ هزار دانش‌آموز این استان تا پایان سال تحصیلی جاری، در قالب ۳۷ مرحله، شیر رایگان دریافت خواهند کرد.