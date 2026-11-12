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رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ از تردد روان خودروها در معابر و بزرگراههای پایتخت در صبح پنجشنبه ۲۱ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اکنون ترافیک معابر و بزرگراههای شهر تهران صبح پنجشنبه پایتخت با تردد عادی خودروها در مسیرهای اصلی و بزرگراهی آغاز شده است.
وی با اشاره به روان بودن تردد در معابر اصلی پایتخت تصریح کرد: خلوت بودن معابر نباید موجب کاهش دقت یا تغییر در شیوه صحیح رانندگی شود گاهی همین مسیرهای کم تردد به دلیل افزایش سرعت و کاهش تمرکز راننده، زمینه ساز حوادث تلخ و ناگوار میشوند.
شریفی به رانندگان توصیه کرد: همواره احتمال ورود ناگهانی عابر پیاده، تغییر مسیر سایر خودروها یا بروز موانع پیش بینی نشده را در نظر داشته باشید با حفظ فاصله طولی و پرهیز از سبقتهای غیر مجاز اجازه ندهید یک لحظه غفلت حادثهای تلخ را به بوجود بیاورد. حتی در خیابانهای خلوت نیز با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه عجله پرهیز کنید و همواره آمادگی واکنش به اتفاقات پیش بینی نشده را داشته باشید.