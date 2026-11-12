تهران بدون ترافیک به استقبال آخر هفته رفت

تهران بدون ترافیک به استقبال آخر هفته رفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اکنون ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران صبح پنجشنبه پایتخت با تردد عادی خودرو‌ها در مسیر‌های اصلی و بزرگراهی آغاز شده است.

وی با اشاره به روان بودن تردد در معابر اصلی پایتخت تصریح کرد: خلوت بودن معابر نباید موجب کاهش دقت یا تغییر در شیوه صحیح رانندگی شود گاهی همین مسیر‌های کم تردد به دلیل افزایش سرعت و کاهش تمرکز راننده، زمینه ساز حوادث تلخ و ناگوار می‌شوند.

شریفی به رانندگان توصیه کرد: همواره احتمال ورود ناگهانی عابر پیاده، تغییر مسیر سایر خودرو‌ها یا بروز موانع پیش بینی نشده را در نظر داشته باشید با حفظ فاصله طولی و پرهیز از سبقت‌های غیر مجاز اجازه ندهید یک لحظه غفلت حادثه‌ای تلخ را به بوجود بیاورد. حتی در خیابان‌های خلوت نیز با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه عجله پرهیز کنید و همواره آمادگی واکنش به اتفاقات پیش بینی نشده را داشته باشید.