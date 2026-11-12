خزانه‌داری کل کشور با ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی، مجوز فعالیت این بانک را به عنوان بانک عامل صدور و مدیریت برات الکترونیکی در تأمین مالی زنجیره تولید، از موقت به دائم تبدیل کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) این مجوز را پس از موفقیت بانک در اجرای مرحله آزمایشی و ارزیابی عملکرد آن پس از صدور مجوز اولیه، صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نخستین برات الکترونیکی سپامی خود را در محیط عملیاتی صادر کرد و در ماه‌های گذشته توانست روند ارائه این خدمت را به رشد و ثبات مطلوبی برساند.

برات الکترونیکی یکی از ابزار‌های نوین تأمین مالی زنجیره تولید است که با کاهش وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی مستقیم، امکان تسویه غیرنقدی تعهدات و افزایش شفافیت مبادلات مالی را فراهم می‌کند.

با استفاده از این ابزار، فعالان اقتصادی می‌توانند با پشتوانه اعتبار بانکی، تعهدات خود را در طول زنجیره ارزش به‌صورت دیجیتال و امن مدیریت کنند.

همچنین بانک کشاورزی از سال گذشته با هدف تأمین مالی زنجیره دام و طیور، ابزار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو» را راه‌اندازی کرده که میزان حمایت مالی از فعالان این زنجیره با استفاده از این ابزار تاکنون به بیش از ۱۳۴ همت رسیده است.

توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، تقویت جریان نقدینگی در زنجیره ارزش کشاورزی و حمایت از پایداری تولید و امنیت غذایی دنبال می‌شود.