به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، حمیدملانوری شمسی در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه مولد سازی و تهاتر یکی از ساده‌ترین راه‌های جذب اعتبار برای دستکاه‌های اجرایی است و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در استان اقدامات مناسبی در بخش‌های مختلف صورت گرفته که حاصل پیگیری و دریافت اعتبار از سطح ملی و همین روش مولد سازی است.

او به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی استان اشاره و تصریح کرد: در این زمینه علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه گذار و استقرار در این شهرک‌ها، باید تعیین تکلیف طرح‌های راکد متقاضیان بدون صلاحیت هم سریعتر انجام شود و زمین آنها در اختیار افراد دارای صلاحیت قرار گیرد.

استاندار همچنین بر ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و تلاش بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و ارائه گزارش در این زمینه تاکید کرد.

حمیدرضاحاجی بابایی نایب رئیس مجلس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اجرای طرح سرشماری و زیان‌های استان به علت اشکال در سرشماری دوره گذشته، گفت: آمار و اطلاعات دقیق یکی از ملاک‌های توزیع بودجه است و همه دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای دقیق سرشماری امسال همکاری لازم را داشته باشند.

آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم با بیان مشکلات این شهرستان و لزوم توجه بیشتر مسئولان برای حل آن، بر رعایت عدالت و توسعه متوازن همه شهرستان‌های استان تاکید کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هم از تخصیص ۱ و یک دهم همت از ۴ و ۶ دهم همت اعتبارات امسال استان خبر داد و گفت: برای تمرکز بر تکمیل طرح‌های مهم استان، امسال تعداد طرح‌های استان نسبت به پارسال ۲۸۰ طرح کاهش یافت.

وفایی درباره روند اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان گفت:تا امروز که حدود ۴ روز تا پایان سرشماری باقی مانده ۹۸ درصد جمعیت استان سرشماری شده‌اند.

او تصریح کرد: سرشماری امسال به صورت ثبتی مبنا بوده، اما ۲۶ هزار و ۵۹۰ خانوار در استان به صورت حضوری سرشماری شدند که از این تعداد هزار و ۷۵ خانوار غایب بودند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از این خانوار‌ها خواست برای ارائه اطلاعات خود با شماره ۴۰۰۲۰ تماس بگیرند و یا به ستاد سرشماری استان مراجعه کنند.