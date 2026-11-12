پنجاه و پنجمین دوره رقابت‌های تیراندازی اهداف ثابت و سی و هشتمین دوره مسابقات اهداف پروازی و پانزدهمین دوره اهداف متحرک قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در دوحه قطر به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها در اهداف ثابت و در ۱۰ متر تپانچه بادی تیمی تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان به مدال نقره دست یافته است و رستمیان در ۱۰ متر تپانچه بادی زنان ایران به المپیک راه یافت.

رده بندی مدالی پایانی مسابقات به این شرح اعلام شد:

۱- چین ۱۳ طلا ۶ نقره ۷ برنز (قهرمان)

۲- هند ۲، ۶، ۳،

۳- کره جنوبی ۲، ۴، ۳،

۴- نروژ ۲، ۲، ۱،

۵- چک ۲، ۱، ۴،

۶- فرانسه ۲، ۱، ۱،

۷- سوئیس ۲، ۱ -.

۲۱- ایران - ۱ -

- در این دوره ۳۰ کشور مدال کسب کردند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم چین با ۱۲ طلا ۷ نقره و ۲ برنز قهرمان شد و تیم‌های کره جنوبی با ۷ طلا ۳ نقره و ۴ برنز دوم و هند با ۳ طلا ۶ نقره و ۴ برنز سوم شدند و تیم ایران با غایب بود.

در تاریخ تیراندازی قهرمانی جهان که از سال ۱۸۹۷ سابقه برگزاری دارد، تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۳۴۵ مدال طلا، ۲۳۹ نقره و ۱۸۲ برنز رکورد دار است و تیم آمریکا با ۲۰۸ مدال طلا ۱۹۱ نقره و ۱۸۱ برنز دوم و سوئیس با ۱۸۰ طلا ۱۵۶ نقره و ۱۳۵ برنز دوم و سوم هستند. تیم ایتالیا با ۱۲۸ طلا ۱۰۴ نقره و ۱۰۶ برنز چهارم است.

ایران تا کنون ۲ مدال نقره و یک برنز به دست آورده است.