به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان خلوصی گفت: شهر‌های کبودراهنگ، شیرین سو و گل‌تپه و پایگاه هوایی شهید نوژه اینترنت پرسرعت فیبر نوری اجرا شده و هم اکنون علاوه بر ادارات و ارگان‌های بیش از ۳۰۰ مشترک از این اینترنت پرسرعت بهرمند هستند.

وی افزود: شهرستان کبودراهنگ از شهرستان‌های پیشتاز در اینترنت پرسرعت در استان است و اینترنت پرسرعت فیبر نوری در همه شهرستان‌های استان اجرا شده و مردم با دریافت این خدمات از اینترنت پرسرعت بهرمند خواهند شد.