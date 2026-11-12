به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبگاه خبری Analytics India Mag، شرکت‌های مایکروسافت و IBM با معرفی سکو مشترک «Imagine Enterprise»، گام مهمی در جهت تسهیل استقرار عملیاتی هوش مصنوعی در سازمان‌ها برداشته‌اند. این سکو که با بهره‌گیری از دانش مشاوره‌ای IBM و زیرساخت‌های ابری مایکروسافت طراحی شده، به سازمان‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به تغییر در زیرساخت‌های فعلی، عامل‌های هوشمند را به‌راحتی به پایگاه‌های داده و سامانه‌های عملیاتی خود متصل کنند.

در این همکاری، مایکروسافت زیرساخت‌های فنی لازم را از طریق ابزار‌هایی نظیر Azure، Copilot Studio و Microsoft Fabric تأمین می‌کند. در مقابل، شرکت IBM مسئولیت طراحی، سفارشی‌سازی و مدیریت این عامل‌های هوشمند را بر عهده دارد. این سکو علاوه بر قابلیت اتصال، ویژگی‌های امنیتی پیشرفته‌ای نظیر مدیریت هویت، کنترل‌های انطباق با مقررات و نظارت بر عملکرد را نیز برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد.

در مرحله نخست، تمرکز این سکو بر صنایع مالی، بیمه و خرده‌فروشی خواهد بود؛ اما پیش‌بینی می‌شود در آینده، حوزه‌هایی همچون تولید، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی نیز از این فناوری بهره‌مند شوند. همچنین، شرکت‌ها می‌توانند برای انتقال طرح های هوش مصنوعی از مرحله آزمایشی به مرحله بهره‌برداری عملیاتی، از خدمات مهندسی تخصصی این همکاری استفاده کنند.