رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس اقلیم کردستان عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل دیدار و بر همکاری‌های چند جانبه در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر، مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده و بر اهمیت دیپلماسی، گفت‌وگوهای سازنده و همکاری‌های چندجانبه در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی تأکید کردند.