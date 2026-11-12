مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از تشییع پیکر ۸ شهید گمنام از میدان آیینی امام حسین (ع) تا میدان شهدا در ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از تشییع پیکر ۸ شهید گمنام از میدان آیینی امام حسین (ع) تا میدان شهدا در ساری خبر داد.

سردار برسلانی گفت: مراسم تشییع فردا جمعه ۲۲ آبان ماه از میدان آیینی امام حسین (ع) آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان ساعت، به میدان شهدا خواهد رسید.

وی با اشاره به تعیین محل تدفین این شهدا افزود: پس از پایان مراسم تشییع در مرکز استان، پیکرهای مطهر شهدا برای خاک‌سپاری به نقاط تعیین‌شده در شهرستان‌های مازندران منتقل می‌شود.

بر اساس اعلام مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، محل‌های تدفین و مشخصات شهدا به ترتیب سن به این شرح است:

رامسر، اردوگاه دانش‌آموزی شهید چمران: شهید ۱۶ ساله، عملیات والفجر ۸.

فریدون‌کنار، روستای کلاگرسرا: شهید ۱۷ ساله، عملیات والفجر ۶.

ساری، حوزه علمیه خواهران حضرت نرجس (س): شهید ۱۹ ساله، عملیات کربلای ۶.

قائم‌شهر، شهرک نساجی یثرب: شهید ۲۱ ساله، عملیات کربلای ۴.

ساری، اداره‌کل بهزیستی استان: شهید ۲۲ ساله، عملیات والفجر ۶.

قائم‌شهر، روستای پرچیکلا: شهید ۲۴ ساله، عملیات کربلای ۴.

بابل، محوطه شهرداری و باغ ملی: شهید ۲۶ ساله، تک دشمن در سال ۱۳۶۷.

ساری، محوطه شهرداری عمارت: شهید ۲۶ ساله، عملیات شرق دجله.

سردار برسلانی گفت: پس از پایان مراسم تشییع در مرکز استان، پیکر این ۸ شهید گمنام برای خاک‌سپاری به محل‌های تعیین‌شده منتقل خواهد شد.