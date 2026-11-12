برخورد پژو پارس و تریلی در نجف‌آباد ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

بر اثر برخورد پژو پارس و تریلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: شب گذشته امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با تریلی در کمربندی جنوبی نجف‌آباد پس از دادگستری به محل حادثه اعزام شدند.

عباس عابدی افزود: درپی وقوع این حادثه، دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی، به همت نیرو‌های اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) نجف‌آباد منتقل شدند.

عباس عابدی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط مسیر، از رانندگان خواست؛ با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت فاصله ایمن، زمینه کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های جانی را فراهم کنند.