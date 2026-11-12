مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه الغدیر و فرماندهی انتظامی استان با هدف ارتقای توانمندی‌های شغلی و افزایش زمینه اشتغال برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد گفت: مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه سپاه الغدیر با مشارکت ۶ هزار نفر در ۱۲ رشته مهارتی برگزار شد و کارگاه‌های مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز در برخی رشته‌ها میزبان این رقابت‌ها بودند.

احمد طالبی افزود: پس از آن، مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح و فراجا نیز با حضور ۹۱ نفر در رشته‌های مختلف مهارتی برگزار شد که برگزیدگان این رقابت‌ها به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در نیرو‌های مسلح، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، شناسایی استعداد‌های برتر و تقویت توانمندی‌های شغلی کارکنان وظیفه را از اهداف این مسابقات برشمرد و گفت: افزایش مهارت و اشتغال‌پذیری سربازان پس از پایان دوران خدمت از مهم‌ترین دستاورد‌های این برنامه‌هاست.