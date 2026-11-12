به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان بوشهر با اشاره به اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: پاسداشت و ترویج فرهنگ متعالی ایثار و شهادت، صرفاً محدود به برگزاری مناسبت‌ها و آیین‌های بزرگداشت نیست، بلکه مسئولیتی مستمر و بین‌بخشی است که تحقق آن، اهتمام جدی، برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

وی با تاکید بر لزوم برپایی همایش‌ها و برنامه‌هایی که یادآور رشادت، شجاعت، شهامت و ایثارگری شهدا برای پاسداری از میهن اسلامی باشد، یادآور شد: باید یاد و نام شهدا را گرامی بداریم و برای آزادگانی که در قید حیات هستند و از الگو‌های ایثار و جهاد محسوب می‌شوند، با برنامه‌های خوب و شایسته، شرایط مناسبی فراهم کنیم.

استاندار بوشهر با اشاره به همراهی خوب مردم استان در مراسم تشییع شهدای گمنام، بیان کرد: هرگاه استان میزبان شهدای گمنام بوده و مراسم تشییع برگزار شده، مردم استان همراهی بسیار خوب و حضور باشکوهی داشته‌اند و مهم این است که برنامه‌ریزی شایسته‌ای برای حضور حداکثری مردم از اطلاع‌رسانی تا برنامه‌ریزی مناسب برای تشییع و تدفین انجام شود.

زارع با اشاره به برگزاری کنگره سرداران و امیران شهید استان بوشهر به عنوان رویدادی مهم گفت: متولی اصلی این کنگره سپاه امام صادق (ع) است و دستگاه‌های اجرایی نیز باید همراهی و همکاری لازم را برای برگزاری باکیفیت این رویداد ارزنده داشته باشند.