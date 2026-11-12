مدیر امور منابع آب مهاباد از افزایش چشمگیر ورودی آب به سد مهاباد در پی بارش‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد که حجم ذخیره آب این سد نسبت به سال گذشته ۲۶ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خالد رحمانی با اشاره به وضعیت مطلوب منابع آبی مهاباد گفت: در پی بارش‌های پاییزی اخیر و ثبت ۳۲ میلی‌متر بارندگی در این شهرستان، دو سرشاخه رودخانه مهاباد شامل «حمزه‌آباد» و «کوتر» احیا شده و در حال حاضر آب با دبی ۷ مترمکعب در ثانیه وارد دریاچه سد مهاباد می‌شود.

وی افزود: پیش از آغاز این بارش‌ها، دبی ورودی آب به سد کمتر از یک مترمکعب در ثانیه بود؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، ورودی آب سد عملاً صفر بود.

رحمانی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر آبی سد تصریح کرد: حجم آب ذخیره‌شده در سد مهاباد هم‌اکنون به ۷۴ میلیون مترمکعب رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. همچنین تراز سد با ۵ متر افزایش نسبت به سال قبل، به یک‌هزار و ۳۴۴.۴۹ متر رسیده است.

مدیر امور منابع آب مهاباد در ادامه به موضوع رهاسازی آب برای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون آب با دبی ۴.۴ مترمکعب در ثانیه برای تأمین نیاز‌های کشت پاییزه در حال رهاسازی است و سهم این نوبت از رهاسازی ۵ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است. سال زراعی گذشته نیز ۹۰ میلیون مترمکعب آب برای آبیاری اراضی دشت شهرویران رهاسازی شده بود.

سد مهاباد با ظرفیت اسمی ۱۹۷ میلیون مترمکعب، علاوه بر تأمین آب شرب شهروندان، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را آبیاری می‌کند و به عنوان یکی از نزدیک‌ترین سد‌ها به مناطق مسکونی شناخته می‌شود.