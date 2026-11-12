به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) جزیره هرمز گفت: این شهدا در عملیات‌های عاشورا در منطقه میمک، و والفجر ۶ در مهران به شهادت رسیدند.

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سرهنگ پاسدار حجت‌الله سالاری افزود: پیکر مطهر این دو شهید والامقام پس از تشییع در جزیره هرمز، صبح امروز برای خاکسپاری به شهرستان سیریک منتقل شد.

وی گفت: شهدا با غیرت دینی، جان خود را فدای ایران کردند تا امنیت و آرامش در کشور حکم‌فرما شود.