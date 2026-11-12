نشست بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف با حضور هاشمی، نماینده مردم این شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ نشست بررسی و اولویت‌بندی طرح‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، آخرین وضعیت طرح‌های اجرایی در حوزه نگهداری و روکش آسفالت راه‌ها، احداث و بهسازی راه‌های فرعی و روستایی، رفع نقاط حادثه‌خیز، تکمیل روشنایی محور‌ها و همچنین وضعیت اعتبارات و مطالبات پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت راه‌های این سه شهرستان، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار شد و محور‌هایی همچون گلورده در شهرستان درمیان، شاه‌سلیمان‌علی، محور معدن طلای شادان، مسیر خوسف به سه راهی راهداران و سه راه ماژان به قلعه زری را از جمله مسیر‌های نیازمند رسیدگی برشمرد.

هاشمی با اشاره به حادثه‌خیز بودن برخی محورها، بر ضرورت بهسازی و روکش آسفالت راه‌های فرسوده، اصلاح نقاط پرخطر و تکمیل روشنایی ورودی شهر بیرجند و محور بیرجند ـ محمدیه تأکید کرد و مشارکت بخش خصوصی را راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای برخی طرح‌ها، به‌ویژه محور گزیک به گلورده و بازارچه مرزی گلورده، دانست.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و مشکلات موجود در تأمین قیر، ابراز امیدواری کرد با رفع ابهامات قانونی و پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی، روند اجرای طرح‌های راهداری شتاب بیشتری بگیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: در بازدید‌های میدانی انجام شده از محور‌های ارتباطی سه شهرستان، نقاط حادثه‌خیز، مسیر‌های نیازمند روکش آسفالت و راه‌های ضروری برای احداث شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های صورت گرفته، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح شده طی یک سال آینده برطرف شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی نیز هدف از برگزاری این نشست را تعیین اولویت‌های اجرایی متناسب با منابع و اعتبارات موجود عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، امکان پاسخگویی هم‌زمان به تمام نیاز‌های موجود در حوزه نگهداری راه‌ها و اجرای طرح‌های جدید فراهم نیست؛ بنابراین تلاش شد با همفکری نماینده مردم و فرمانداران، طرح‌ها بر اساس میزان ضرورت و اثربخشی اولویت‌بندی شوند.

ذاکر با اشاره به طرح‌هایی که پیش‌تر ابلاغ و قرارداد‌های آنها منعقد شده است، افزود: این طرح‌ها پس از رفع موانع اجرایی و تأمین شرایط لازم، اجرا خواهند شد تا مردم مناطق مختلف از نتایج آن بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری مجموعه راهداری، تکمیل طرح‌های دارای اولویت و برنامه‌ریزی اصولی برای ادامه طرح‌ها در سال آینده است.

در این نشست، طرح‌های مهم هر سه شهرستان از جمله محور‌های اسدیه ـ گزیک، گزیک ـ طبس و دستگرد، گزیک ـ گلورده، درمیان ـ سریشه، نقاط حادثه‌خیز منطقه کوهستان و پیچ ورک، محور بیرجند ـ شکراب و مسیر‌های منتهی به شهر بیرجند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر پیگیری و تسریع در اجرای اقدامات اصلاحی و عمرانی تأکید شد.