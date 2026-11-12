فرمانده سپاه حضرت علی ابن موسی‌الرضا(ع) شهرستان پردیس، از برگزاری هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در این شهرستان خبر داد و جزئیات، اهداف و بخش‌های مختلف این رویداد را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سرهنگ پاسدار احمد بوربور، در این نشست با اشاره به اهمیت روزافزون فضای مجازی و نقش تولید محتوای دیجیتال در تحولات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای اظهار داشت: امروز فضای مجازی و فناوری‌های نوین دیجیتال به یکی از عرصه‌های مهم رقابت، پیشرفت و تأثیرگذاری در جوامع تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، صرفاً مصرف‌کننده محتوا بودن کافی نیست و باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا استعدادها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌های جوانان و علاقه‌مندان در عرصه تولید محتوای اثرگذار شکوفا شود.

هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال نیز با همین رویکرد و با هدف شناسایی استعدادهای خلاق، تقویت مهارت‌های تخصصی، ایجاد فضای رقابت سالم و حمایت از ایده‌ها و توانمندی‌های فعالان این عرصه در شهرستان پردیس برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه شرکت در این رویداد محدود به قشر یا گروه خاصی نیست، افزود: یکی از نکات مهم این رویداد، آزاد بودن حضور برای عموم اقشار مردم است. بنابراین، دانش‌آموزان، دانشجویان، فعالان حوزه فناوری، برنامه‌نویسان، هنرمندان دیجیتال، علاقه‌مندان به هوش مصنوعی و تمامی افرادی که در زمینه تولید محتوای دیجیتال دارای ایده، مهارت یا استعداد هستند، می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

هدف ما این است که هیچ استعداد و ظرفیتی به دلیل محدودیت‌های غیرضروری از حضور در این میدان بازنماند و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های افراد و گروه‌های خلاق فراهم شود.

بخش‌های رقابتی و تخصصی رویداد

فرمانده سپاه شهرستان پردیس در ادامه به تشریح بخش‌های رقابتی این رویداد پرداخت و گفت: هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در هفت حوزه تخصصی برگزار می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. انیمیشن‌سازی: تولید آثار انیمیشنی در دو بخش دوبعدی و سه‌بعدی.

۲. بازی‌سازی موبایلی: طراحی و تولید بازی‌های قابل اجرا در تلفن‌های همراه.

۳. تولید برنامه‌های موبایلی: طراحی و ساخت اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه.

۴. تولیدات هوش مصنوعی: استفاده خلاقانه و کاربردی از ظرفیت فناوری‌های هوش مصنوعی در تولید محتوا و محصولات دیجیتال.

۵. استاپ‌موشن و کمیک‌موشن:خلق آثار تصویری و روایی با استفاده از تکنیک‌های پویانمایی و روایت تصویری.

۶. میکرورسانه‌ها (روایت خبری): تولید محتوای کوتاه و اثرگذار با محوریت روایت و انتقال پیام‌های خبری و رسانه‌ای.

وی افزود: تنوع این بخش‌ها نشان می‌دهد که رویداد صرفاً یک مسابقه در حوزه برنامه‌نویسی یا فناوری نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از هنر، رسانه، خلاقیت، فناوری و نوآوری را در بر می‌گیرد.

بوربور با اشاره به اهمیت ورود نسل جوان به عرصه فناوری‌های نوین تصریح کرد:

امروز هوش مصنوعی، تولید بازی و نرم‌افزار، انیمیشن و رسانه‌های نوین، تنها ابزارهای سرگرمی نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و حتی اقتدار رسانه‌ای کشور به شمار می‌روند. ما باید به جای اینکه صرفاً مصرف‌کننده محصولات و محتوای تولیدشده در سایر کشورها باشیم، زمینه تولید محصولات بومی، خلاقانه و متناسب با نیازهای جامعه را فراهم کنیم.

از این منظر، چنین رویدادهایی می‌توانند بستری برای کشف استعدادها، تبادل تجربه، تقویت روحیه کار تیمی و شناسایی ظرفیت‌هایی باشند که در آینده قابلیت تبدیل شدن به محصولات و کسب‌وکارهای دیجیتال را خواهند داشت.

زمان و نحوه ثبت‌نام این برنامه:

این رویداد روز پنجشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۵ در شهر جدید پردیس برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان تا پایان روز سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام، اطلاعات خود را ثبت کنند.

متقاضیان می‌توانند از طریق نشانی زیر برای حضور در رویداد اقدام کنند:

https://formafzar.com/form/rbej8

پس از ثبت‌نام، اطلاعات متقاضیان در اختیار دبیرخانه رویداد قرار می‌گیرد و هماهنگی‌های بعدی از طریق تماس دبیرخانه انجام خواهد شد.

جوایز ارزنده و ویژه برای برگزیدگان

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی جوایز ارزنده و ویژه برای برگزیدگان خاطرنشان کرد: تلاش شده است با ایجاد فضای رقابتی مناسب و فراهم کردن فرصت ارائه توانمندی‌ها، انگیزه لازم برای حضور و مشارکت فعال علاقه‌مندان فراهم شود.

سرهنگ بوربور در پایان از خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان حوزه فناوری و رسانه برای حضور در این رویداد فناورانه دعوت بعمل آورد.