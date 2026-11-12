به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیر همایش بین‌المللی معارف اربعین از داوری ۲۰۰ مقاله علمی در دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: همایش اصلی اواخر آذرماه در ساری برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدتقی واردی در پنجمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی اربعین با محوریت معنویت و اقتصاد اسلامی و خانواده مهدوی در ساری افزود: پیش‌نشست‌ها با هدف گسترش فرهنگ و معارف اربعین در شمال کشور و بررسی ابعاد مختلف این حرکت عظیم برگزار می‌شوند.

وی ترویج فرهنگ اربعین در شمال ایران را از اهداف مهم این همایش برشمرد و گفت: تلاش داریم معارف اربعین را در قالب موضوعات علمی و پژوهشی به جامعه معرفی کنیم و زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و معرفتی این حرکت را فراهم آوریم.

دبیر همایش بین‌المللی معارف اربعین با اشاره به تعریف موضوعات متعدد در زیرمجموعه محور‌های اصلی همایش افزود: تاکنون ۲۰۰ مقاله علمی داوری شده است که مجموعه این آثار در قالب کتاب مقالات همایش منتشر خواهد شد.

حجت‌الاسلام واردی ابراز امیدواری کرد: ارائه دستاورد‌های پژوهشی این رویداد، زمینه تعمیق شناخت جامعه از ابعاد مختلف معارف اربعین و ترویج این فرهنگ در استان‌های شمالی کشور را فراهم کند.