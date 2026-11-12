کتاب «فرهنگ نام‌های تبری؛ با تکیه بر مبانی زبان‌شناسی» اثر محمدصالح ذاکری به عنوان اثر برتر نخستین دوره جایزه مازندران‌شناسی «شهاب» انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین دوره جایزه مازندران‌شناسی «شهاب»، با هدف شناسایی آثار ارزشمند پژوهشی در حوزه های ادبی فرهنگی مازندران برگزار شده است .

در این مراسم که با حضور جمعی از پژوهشگران، نویسندگان و فعالان فرهنگی برگزار شد از تلاش نویسندگان و پژوهشگران این آثار در زمینه مستندسازی و بازخوانی میراث تاریخی و فرهنگی مازندران قدردانی شد.

در این رویداد، آثار منتشرشده در هر سال بررسی و پس از معرفی نامزد‌ها و داوری تخصصی، اثر برگزیده انتخاب می‌شود.

نخستین دوره جایزه شهاب به آثار منتشرشده در سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت.

این جایزه ادبی ، به نام و یاد شادروان سیدمحمد طاهری شهاب، پژوهشگر و مصحح برجسته آثار تاریخی و ادبی و از چهره‌های اثرگذار مازندران‌شناسی و ایران‌شناسی برگزار شد.