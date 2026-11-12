به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش برف و باران در برخی محور‌های مواصلاتی استان‌های مازندران و تهران خبر داد.

وی گفت: اکنون۴ محور غیرشریانی شامل هشتگرد – طالقان، پاوه – مریوان در محدوده گردنه تته، چلگرد – دهستان موگوئی در محدوده گردنه عسل‌کشان و وازک – بلده مسدود است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به بارش‌ها، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.