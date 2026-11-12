به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، برخی شرکت‌های چینی و ارائه‌دهندگان خدمات ابری این کشور با اپراتور‌های مراکز داده و شرکت‌های ارائه‌دهنده توان پردازشی در خارج از چین تماس گرفته‌اند. هدف آنها حفظ دسترسی به پردازنده‌های پیشرفته انویدیا در صورت اعمال محدودیت‌های تازه آمریکا بر استفاده از این تراشه‌ها از راه دور است.

در حال حاضر، آمریکا صادرات برخی تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به چین را محدود کرده است؛ اما شرکت‌های چینی می‌توانند با اجاره ظرفیت پردازشی در مراکز داده خارجی به این تراشه‌ها دسترسی پیدا کنند. لایحه‌ای در آمریکا با عنوان «قانون امنیت دسترسی از راه دور» نیز در انتظار بررسی سناست که در صورت تصویب، می‌تواند دسترسی ابری به فناوری‌های مشمول محدودیت صادراتی را تحت نظارت قرار دهد.

نگرانی‌ها همچنین به بازار غیررسمی چین و احتمال سخت‌گیری بیشتر آمریکا درباره قاچاق تراشه‌ها و سرور‌های مجهز به پردازنده‌های انویدیا گسترش یافته است. با این حال، برخی ادعا‌های مطرح‌شده درباره افراد و شرکت‌های مرتبط با این موضوع به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند و شرکت‌های نام‌برده نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.