به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ جمشید روستا دبیر علمی همایش در این همایش اعلام کرد:۱۰۴ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که در نهایت ۹۰ مقاله پذیرفته و ۱۰ مقاله برای ارائه برگزیده شدند واز استاد محمدعلی گلابزاده، پژوهشگر و فعال حوزه کرمان‌شناسی تقدیر می‌شود.

وی بیان کرد: کرمان با داشتن میراثی از تمدن تپه یحیی و تل ابلیس گرفته تا بنا‌های تاریخی نظیر ارگ بم، ارگ راین و منوجان، نشان‌دهنده غنای بی‌نظیر تاریخی و تمدنی این منطقه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهبد باهنر با اشاره به جایگاه هنر ومیراث ماندگار شال‌بافی، پته‌دوزی و قالی‌بافی در کرمان افزود: تنوع اقلیمی استان کرمان از کویر لوت تا ارتفاعات لاله زار و سیستم‌های باستانی قنات‌هایی، چون قنات گوهریز و قاسم‌آباد، از دیگر موضوعات محوری این پژوهش‌ها بوده است.