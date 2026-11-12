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پنجمین همایش ملی ایران شناسی استانها در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛جمشید روستا دبیر علمی همایش در این همایش اعلام کرد:۱۰۴ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که در نهایت ۹۰ مقاله پذیرفته و ۱۰ مقاله برای ارائه برگزیده شدند واز استاد محمدعلی گلابزاده، پژوهشگر و فعال حوزه کرمانشناسی تقدیر میشود.
وی بیان کرد: کرمان با داشتن میراثی از تمدن تپه یحیی و تل ابلیس گرفته تا بناهای تاریخی نظیر ارگ بم، ارگ راین و منوجان، نشاندهنده غنای بینظیر تاریخی و تمدنی این منطقه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهبد باهنر با اشاره به جایگاه هنر ومیراث ماندگار شالبافی، پتهدوزی و قالیبافی در کرمان افزود: تنوع اقلیمی استان کرمان از کویر لوت تا ارتفاعات لاله زار و سیستمهای باستانی قناتهایی، چون قنات گوهریز و قاسمآباد، از دیگر موضوعات محوری این پژوهشها بوده است.