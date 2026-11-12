امیری با نگاهی کلان به موقعیت جغرافیایی و تاریخی جنوب استان، از ظرفیت‌های بی‌بدیل این منطقه در پیوند با کشورهای حوزه خلیج فارس سخن گفت. وی افزود: منطقه جنوب، به‌ویژه با پشتوانه تجاری دیرینه و ارتباطات راهبردی با بازارهای بین‌المللی، می‌تواند نقش حلقه وصل میان ظرفیت‌های تولیدی استان فارس و بازارهای جهانی را ایفا کند. این ظرفیت باید در قالب زنجیره ارزش‌های اقتصادی و با مشارکت فعال سرمایه‌گذاران منطقه توسعه یابد.

استاندار فارس با اشاره به عملکرد موفق نمایشگاه در معرفی توانمندی‌های منطقه‌ای، بر ضرورت تمرکز بر «تکمیل زنجیره ارزش» تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا در جنوب استان، علاوه بر تقویت اقتصاد داخلی، امکان صادرات گسترده‌تر را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران این منطقه، از جمله فعالان اقتصادی لارستان، پتانسیل بالایی برای ایجاد تحولی بزرگ در ساختار اقتصادی جنوب کشور دارند.

امیری در پایان با تأکید بر حمایت‌های دولت و استانداری از بخش خصوصی، اعلام کرد که مدیریت استان برای تسهیل فرآیند جذب سرمایه در مناطق جنوبی آماده است. وی تصریح کرد: «هدف ما ایجاد بستری است که در آن سرمایه‌گذاران بتوانند بدون مواجهه با فرآیندهای طولانی، طرح‌های خود را به مرحله اجرا برسانند تا از ظرفیت‌های تولیدی جنوب برای رشد اقتصادی کل استان استفاده شود.