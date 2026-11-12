در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم عزاداری ویژه‌ای با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، که شامل مناجات‌خوانی، سخنرانی و مرثیه‌سرایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی، گفت: پس از برگزاری مراسم عزاداری، نماز جمعه مشهد مقدس به امامت آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، اقامه خواهد شد.

حجت الاسلام هوشنگی از برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی با موضوع سیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و افزود: این مسابقه با هدف آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با ابعاد مختلف زندگی و سیره اجتماعی حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود و زائران و مجاوران می‌توانند به دو شیوه حضوری و غیرحضوری در آن شرکت کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه بانوان در ایام شهادت حضرت زهرا (س)، بیان کرد: برای خواهران و بانوان زائر و مجاور نیز برنامه‌های اختصاصی در نظر گرفته شده است که در رواق‌های حضرت زهرا (س) و حضرت نجمه خاتون (س) برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی با اشاره به برنامه‌های ویژه زائران غیرایرانی، خاطرنشان کرد: این گروه از زائران نیز می‌توانند در مراسم و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در رواق‌های غدیر، دارالرحمه و دارالمرحمه حضور پیدا کنند و از برنامه‌های متناسب با این ایام بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام هوشنگی با اشاره به آیین تعویض پرچم گنبد منور و پوش ضریح مطهر، ادامه داد: پس از پایان روز‌های عزاداری و برگزاری مراسم سوگواری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، غروب روز یکشنبه هفته آینده ۲۴ آبان ماه، پرچم گنبد منور و پوش ضریح مطهر حرم امام رضا (ع) بار دیگر تعویض خواهد شد.