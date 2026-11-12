معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، حمایت مدیریت استان از سرمایه‌گذاری را منوط به ایجاد ارزش افزوده، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، حمایت مدیریت استان از سرمایه‌گذاری را منوط به ایجاد ارزش افزوده، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه مردم دانست و گفت: هر طرحی که برای مازندران منفعت عمومی ایجاد کند، از حمایت و همراهی استان برخوردار خواهد شد.

تولایی در نشست با مدیرعامل شرکت دکاپست و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه‌ای استان افزود: رویکرد مدیریت استان، حمایت از سرمایه‌گذارانی است که فعالیت اقتصادی خود را با نیاز‌های واقعی استان و منافع مردم پیوند می‌زنند.

وی گفت: سرمایه‌گذاری زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که آثار آن در زندگی مردم نمایان شود و به توسعه خدمات، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های تجاری و بهبود شرایط زندگی منجر شود.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت توجه فعالان اقتصادی به ظرفیت‌های بومی و اولویت‌های توسعه‌ای استان افزود: توسعه مازندران به مشارکت مؤثر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های نوین اقتصادی نیاز دارد.

تولایی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت دکاپست در حوزه خدمات پستی، حمل‌ونقل و لجستیک گفت: توسعه شبکه توزیع و انتقال سریع محموله‌ها می‌تواند در تقویت زنجیره تأمین، تسهیل مبادلات تجاری، پشتیبانی از تولیدکنندگان و توسعه بازار محصولات استان مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بندری و تجاری مازندران، به‌ویژه بندر امیرآباد، بر بررسی طرح‌های مشترک برای تقویت حمل‌ونقل کالا، پشتیبانی از صادرات و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی تأکید کرد.

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران اعلام کرد: مدیریت استان در چارچوب ضوابط و مقررات، برای بررسی و پیشبرد طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و آثار مثبت توسعه‌ای آمادگی همکاری دارد؛ زیرا هدف از جذب سرمایه‌گذاری، تنها گسترش فعالیت یک مجموعه اقتصادی نیست و باید نتیجه آن در توسعه متوازن استان و افزایش رفاه عمومی مردم نمایان شود.