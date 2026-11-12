دبیر پویش «برای مادرم زهرا (س)» گفت: این پویش با هدف ترویج معارف اهل‌بیت و انجام اقدامات خیرخواهانه به نیابت از حضرت زهرا (س) تا ۱۰ آذرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سبحان میراحمدی، دبیر پویش «برای مادرم زهرا (س)»، در گفت‌و‌گو با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر اعلام کرد: این پویش که توسط آستان مقدس کریمه اهل بیت (حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها) برگزار می‌شود، از ابتدای آبان ماه آغاز شده و تا تاریخ ۱۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.

میراحمدی با اشاره به تجربه سال گذشته، خاطرنشان کرد: این رویداد در دوره دوم خود، از یک پویش ملی به یک پویش فراگیر و بین‌المللی تبدیل شده است.

وی افزود: آستان مقدس با انتشار چهار آگهی مصور به زبان‌های اردو، انگلیسی، روسی و عربی، بستری فراهم کرده است تا شرکت‌کنندگان از سراسر جهان نیز بتوانند در این پویش مشارکت کنند.

دبیر پویش «برای مادرم زهرا (س)» گفت: هدف اصلی ما این است که قلب‌های مردم با حضرت زهرا (س) گره بخورد. ما می‌خواهیم از طریق اعمال خیر و نیت‌های نیک، گامی در مسیر محبت به بانوی دو عالم برداریم. این پویش به دنبال ایجاد تحولی است که اگرچه ممکن است در قالب اقدامات کوچک باشد، اما می‌تواند در نهایت منجر به تحولی عظیم در کشور شود.

میراحمدی گفت: علاقه‌مندان تا ۱۰ آذرماه فرصت دارند برای شرکت در پویش «برای مادرم زهرا»، عدد ۲ را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۱۲۲ ارسال کنند.

دبیر پویش به برنامه‌های عزاداری آستان مقدس کریمه اهل بیت (س) در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد.

وی اعلام کرد که مراسم عزاداری ویژه خواهران از ساعت ۸ صبح در حرم مطهر برگزار و پخش می‌شود و در ساعات ظهر و شب نیز برنامه‌های عزاداری با حضور سخنرانان و مداحان مطرح، در حرم و با حضور موکب‌ها برگزار خواهد شد. همچنین، سفیران آستان مقدس در قالب برنامه «فاطمیه در خیابان»، در میادین مختلف کشور و استان‌ها حضور خواهند یافت تا مراسم عزاداری را در سطح گسترده برگزار کنند.