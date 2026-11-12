دبیر علمی بیست و دومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران از افزایش ۵۰ درصدی مقالات دریافتی نسبت به دو دوره گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۳۱۰ مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده است که بخشی از آنها به صورت شفاهی و پوستری ارائه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد تاتار، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و دبیر علمی بیست‌ودومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، با اشاره به استقبال پژوهشگران از این رویداد علمی اظهار کرد: در این دوره، بیش از ۳۱۰ مقاله دریافت کردیم که در مقایسه با دو دوره گذشته، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: از میان مقالات دریافتی، ۱۲۰ مقاله با برخورداری از کیفیت علمی مناسب برای ارائه شفاهی انتخاب شده‌اند و حدود ۶۷ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه می‌شوند.

دبیر علمی کنفرانس ژئوفیزیک ایران با اشاره به حضور شرکت‌های صنعتی و فعال در حوزه ژئوفیزیک در کنار دانشگاهیان و پژوهشگران گفت: حضور این شرکت‌ها فرصت ارزشمندی برای ایجاد ارتباط و تعامل میان دانشگاه، پژوهشگران و صنعت فراهم کرده است.

تاتار، پیوند میان ظرفیت‌های علمی و نیاز‌های صنعتی را از اهداف اصلی این کنفرانس دانست و ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد به توسعه همکاری‌های دوجانبه میان دانشگاه و صنعت و پاسخگویی مؤثرتر به نیاز‌های کشور در حوزه ژئوفیزیک کمک کند.



بیست و دومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران " توسط انجمن ملی ژئوفیزیک ایران از دیروز ۲۰ آبان آغاز شده و تا امروز ۲۱ آبان ماه در تهران ادامه خواهد داشت .

این کنفرانس فرصت مناسبی برای ارائه دستاورد‌های علمی و پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های ژئوفیزیک، هواشناسی، نفت، معدن و سایر رشته‌های مرتبط با علوم زمین و فیزیک فضا را فراهم کرده است .

نشست‌های علمی و ارائه مقالات، سخنرانی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه محصولات فنی و صنعتی و همچنین کارگاه‌های آموزشی تخصصی هدفمند برای دانشجویان و صنعتگران از برنامه های این کنفرانس بوده است.